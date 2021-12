Caltanissetta, Studenti del Volta si immedesimano in reporter di scrittura esperienziale

Si sono perfettamente calati nel ruolo di giornalisti gli studenti della classe I sez. I dell’I.I.S. A. Volta che, accompagnati dalle docenti Ester Muratori e Maria Giulia Palermo, hanno effettuato una visita guidata finalizzata alla scrittura esperienziale.

L’attività, inserita nell’ambito dei progetti del P.O.N. per il potenziamento ed il recupero delle competenze di base, ha previsto la visita dell’abbazia di S. Spirito e del museo archeologico nisseno, sotto la guida di due esperti ciceroni: rispettivamente il Parroco Padre Giuseppe Alessi e la dott.ssa Daniela Rovello, archeologa.

Padre Alessi ha illustrato agli studenti la storia dell’antica Abbazia e dei locali annessi, soffermandosi anche sui dipinti e sugli affreschi presenti, narrando anche dei monaci che, con le erbe coltivate nel chiostro, crearono quello che poi sarebbe diventato l’amaro Averna, prodotto nisseno celebre in tutta Italia.

Il parroco, che svolge anche il ruolo di cappellano del carcere Malaspina, ha anche dedicato una breve parentesi a questa sua attività, offrendo agli studenti, attentissimi, uno spaccato di vita a loro sconosciuto. La visita è proseguita quindi al museo archeologico, dove la dott.ssa Rovello ha delineato un approfondito quadro storico dei reperti più importanti esposti, spiegando al contempo l’affascinante professione dell’archeologo.

Conclusa la visita, gli studenti, divisi in gruppi, hanno svolto il compito assegnato dalle docenti: un gruppo ha intervistato la dottoressa Rovello, un altro ha scritto l’articolo di cronaca sulle due visite effettuate, un altro ancora un articolo d’opinione sull’importanza assunta da queste attività scolastiche in tempo di pandemia; altri studenti hanno girato dei video per un immaginario servizio televisivo e altri hanno scelto la scrittura creativa, immedesimandosi in un reperto presente al museo, narrandone la storia in prima persona. Molte le idee dunque tutte finalizzate al potenziamento della lingua italiana, tramite l’esercizio della scrittura finalizzata sia a “compiti di realtà” sia a quelli di fantasia.

Oltre alla realizzazione di questi obiettivi didattici, la visita guidata ha sortito ottimi effetti sulla socializzazione dell’intero gruppo classe, senza poi considerare l’entusiasmo degli studenti che, negli ultimi due anni scolastici, sono stai privati dall’emergenza sanitaria della possibilità di fruire di tali “lezioni alternative”. Nonostante quindi le limitanti misure anti Covid, bilancio positivo per questa visita guidata, che ha consentito a questi giornalisti in erba di riscoprire due importanti siti culturali nisseni.