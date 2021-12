Caltanissetta, Studenti del Volta incontrano il regista Aldo Rapè

Il linguaggio teatrale: questa la tematica trattata nell’incontro tenuto lo scorso 30 novembre, presso l’auditorium “G. Bufalino”, a cui hanno partecipato alcune classi prime dell’I.I.S. “A.Volta”, nell’ambito dei progetti del P.O.N. finalizzati al potenziamento ed al recupero delle competenze di base.

L’attività ha avuto come protagonista Aldo Rapè, attore e scrittore, nonché regista dell’associazione teatrale Prima Quinta. Con metodi ludici e colloquiali, il regista ha illustrato i meccanismi con cui è stato costruito l’intreccio teatrale di alcune opere famose, per sottolinearne il legame sequenziale con la costruzione dei personaggi; costante l’interazione con gli allievi, incoraggiati ed esprimere le loro opinioni in proposito.

Ancora più coinvolgente la seconda parte dell’incontro, in cui Rapè, per illustrare i metodi basilari per la costruzione di un personaggio teatrale, ha invitato gli studenti ad impersonare vari tipi umani, inseriti idealmente in situazioni più o meno realistiche. Obiettivo prefisso e realizzato è stato quello di rimarcare le differenze tra il linguaggio teatrale, quello narrativo e quello cinematografico, mostrando l’importanza della comunicazione verbale e paraverbale dell’attore in scena. I giovanissimi “attori” sono stati invitati a provare vari tipi di andatura in relazione alla personalità del personaggio, a modulare la voce in immaginari contesti comunicativi, ad immedesimarsi empaticamente in diversi stati d’animo.

Pur nelle limitazioni imposte dalle misure anti Covid, gli allievi, accompagnati dai rispettivi docenti d Italiano , hanno fruito di una speciale occasione formativa, basata su una didattica ludica e laboratoriale, che ha consentito loro di socializzare e, fine non ultimo, di avvicinarsi al mondo del teatro, inteso come esperienza culturale da scoprire e coltivare.