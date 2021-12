Caltanissetta, scuola Sciascia aderisce al “Progetto Natale” per addobbare la città

Il Circolo Didattico, “L. Sciascia” di Caltanissetta, diretto dalla Dirigente Scolastica Rossana Ambra, ha accolto con entusiasmo il “Progetto Natale 2021” proposto dall’Amministrazione Comunale.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di abbellire la nostra città per il periodo natalizio, addobbando degli alberi di natale con materiale di riciclo, riutilizzato dagli alunni, appositamente guidati dalle insegnanti che, grazie a tale attività, hanno promosso gli obiettivi di Agenda 2030.

Tale progetto è supportato dagli studenti dell’indirizzo Turistico dell’I.I.S.S “ M. Rapisardi – L. Da Vinci”.

Sicuramente il progetto costituisce un bel momento di partecipazione cittadina per quello che sarà il natale dei bambini in centro storico: dove eventi, canti, poesie, musica natalizia, laboratori renderanno la città di Caltanissetta un ambiente gioioso e caloroso, consono con lo spirito del Natale.

Un grazie va alla Vicesindaco, Grazia Giammusso e all’Assessore allo sport ed agli eventi, Fabio Caracausi, ai Dirigenti Scolastici, ai docenti, agli studenti ed a tutte le famiglie che hanno mostrato sensibilità e partecipazione viva al “Progetto Natale 2021”, che segna una ripresa di vita cittadina insieme.