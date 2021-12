Caltanissetta, Mignosi si apre al territorio scoprendo la storia del “Carretto Siciliano”

Il liceo classico paritario Pietro Mignosi di Caltanissetta si apre al territorio.

Grazie alla collaborazione con l’associazione europea degli insegnanti A.E.D.E., di cui è segretaria provinciale la professoressa Liliana Scalia, è stato possibile assistere, presso l’auditorium del Seminario Vescovile, alla rappresentazione ” Chi sono io, Storia della vita di un carretto siciliano” di Enrico Calogero.

Durante la serata la Compagnia Sicana “I Paladini”, costituita da Mirella Amico, Enrico Calogero, Sandro Cardaci, Francesco Contino, Armando Curatolo e Carlo Marchese, attraverso musica, versi e immagini, ha percorso la storia del carretto siciliano, nato come mezzo di trasporto e diventato nel tempo un’opera d’arte. Gli intervenuti alla manifestazione hanno potuto così conoscere una forma di artigianato sviluppatasi in Sicilia e ormai rarissima e ricordare alcuni aspetti caratteristici della nostra tradizione.

Il percorso, tra l’altro, rientra anche in un progetto sulla conoscenza del territorio sviluppato presso il liceo Pietro Mignosi.

Durante la manifestazione la prof.ssa Scalia ha comunicato che l’AEDE ha assegnato un premio, consistente in un computer e destinato agli studenti del triennio, all’alunno Francesco Stagno, frequentante il quarto anno del liceo classico, distintosi per i risultati ottenuti e per la costanza del suo impegno.

La coordinatrice delle attività didattiche educative, prof.ssa Luigia Perricone e il gestore, Sac. Antonino Lo Vetere, hanno ringraziato l’A.E.D.E., associazione da sempre impegnata nella diffusione della cultura, per il riconoscimento che, assieme ad altri premi ottenuti dagli alunni del liceo Mignosi, ne testimonia il valore formativo.