Caltanissetta, Filippo Ciancio (USR) al Galilei incontra studenti e aziende: “Apprendistato, il vero ponte tra scuola e lavoro”

Lunedì 13 dicembre alle ore 15 al Palagalilei di Caltanissetta Filippo Ciancio, ispettore dell’ Ufficio Scolastico Regionale (USR) Sicilia, incontrerà docenti, studenti e aziende del territorio.

L’obiettivo del confronto è quello di illustrare le novità legate all’apprendistato di I livello, il “Sistema Duale come opportunità lavorativa e di innovazione didattica” e sottolineare i vantaggi di cui aziende e studenti potranno beneficiare.

“Si tratta di un percorso che consente di creare un ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro – ha spiegato la dirigente scolastica Loredana Schillaci -. Il vantaggio di questo percorso è quello di anticipare la conoscenza dell’attività professionale quando ancora non è stato concluso il ciclo scolastico. Questo consentirà all’alunno di avere maggiore consapevolezza del proprio futuro e all’azienda di poter conoscere meglio una risorsa umana alla quale potrà fare sempre più affidamento”.

L’apprendistato formativo, infatti, agisce su diverse direttrici poiché riduce sia la dispersione scolastica mostrando tempestivamente agli studenti la concretezza dei risultati dei loro studi sia la transizione – spesso troppo lunga – verso il mondo del lavoro.

Le conoscenze, inoltre, verranno consolidate con maggiore consapevolezza e sfruttate immediatamente.

La riforma sul mondo dell’apprendistato, in sintesi, mira a diventare il vero valore aggiunto per gli istituti tecnici e professionali e l’istituto Galileo Galilei desidera diventare un apripista per agevolare il futuro dei propri studenti.