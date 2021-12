Caltanissetta. All’Istituto Martin Luther King gli studenti hanno partecipato alla Colletta Alimentare.

CALTANISSETTA. Gli alunni dell’Istituto Martin Luther King di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Rosa Cartella, nell’ambito delle attività di service learning di educazione civica, il cui motto è “Prendersi cura”, la cui referente è la prof.ssa Marilena Pelonero.

Gli studenti hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione contro lo spreco e per un’educazione alla solidarietà, attraverso attività atte a conoscere l’importanza della giornata nazionale della “Colletta alimentare” e le attività svolte dal Banco Alimentare, già al venticinquesimo anno di attività.

Gli alunni, sensibilizzati dai loro docenti hanno riflettuto sugli obiettivi presenti nell’agenda 2030 ed in particolar modo su due punti: il Goal 1, che ha lo scopo di porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo e il Goal 2 che ha l’obiettivo di porre fine alla fame e di raggiungere la sicurezza alimentare.

Gli alunni hanno preso coscienza delle problematiche attraverso la visione di video spot sulla Colletta alimentare e delle attività di brainstorming.

I discenti sono stati invitati a partecipare liberamente a questo gesto, insieme alle loro famiglie e a scattare delle foto per condividere questo momento formativo, sia dal punto di vista umano che didattico. La risposta è stata veramente sorprendente: tantissimi ragazzi si sono recati presso i supermercati per partecipare a questo gesto di generosità. Quando sono tornati in classe hanno raccontato la loro esperienza, riferendo di aver imparato le buone pratiche e la bellezza del volontariato,

Inoltre alcuni ragazzi più grandi si sono prestati a fare da volontari, con le loro famiglie. La cosa che ha colpito di più i ragazzi è stata la generosità dei cittadini di Caltanissetta. Il ricavato sarà destinato alle associazioni che si occupano di aiutare le famiglie meno abbienti.

Dopo queste attività gli alunni incontreranno in videoconferenza i responsabili regionali del Banco alimentare ed alcuni volontari per uno scambio di esperienze.

La preside, prof.ssa Rosa Cartella, si è complimentata con gli alunni, i docenti e le famiglie per la sensibilità mostrata e per l’impegno profuso per queste lodevoli iniziative che contribuiscono a vivere nella società di oggi come cittadini attivi.

E’ stata l’occasione per creare un ponte di collaborazione tra la scuola, la famiglia, l’extrascuola ed il mondo del volontariato, come ampiamente auspicato dal Ministro Bianchi.