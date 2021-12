Caltanissetta. All’IIS “Sen. Angelo Di Rocco” stipulati dagli studenti otto contratti di Apprendistato di 1° livello.

Caltanissetta. Si sono concluse all’IIS “Di Rocco” le fasi di stipula di otto contratti 8 di Apprendistato di 1° Livello con gli studenti, le studentesse, i titolari delle aziende, i consulenti del lavoro delle aziende che hanno manifestato interesse, e la Dirigente scolastica Giuseppina Terranova.

Il team del gruppo di lavoro i docenti i proff. Stefania Falzone, Leopoldo Lomaglio, Domenico Galletta, Michele Lunetta, Salvatore Miserendino si è adoperato affinché i ragazzi e le ragazze selezionate dalle aziende riuscissero ad iniziare l’inserimento lavorativo in azienda entro il prossimo 3 dicembre.

Il contratto di Apprendistato di primo livello si configura come un contratto di lavoro a tempo pieno per gli studenti e le studentesse, una tipologia contrattuale innovativa, combinata tra periodi di formazione in aula e formazione “on the job”. Si tratta di un vero lavoro retribuito con tutte le garanzie previdenziali e assicurative, che tutela i giovani dei 15 ai 25 anni che è il frutto di un lavoro sinergico con le aziende che hanno aderito alle fasi di co/progettazione.

Poiché l’istituzione scolastica è riuscita ad inserirsi nel catalogo regionale dell’offerta formativa di 1° livello per l’anno formativo 2021-2022, la firma dei contratti è stata occasione di incontro tra i vari soggetti (Istituzione Scolastica, mondo del lavoro, famiglie e allievi) nel corso del quale è stato ribadito che il finanziamento regionale consentirà alla scuola di sostenere le azioni propedeutiche alla realizzazione dell’offerta in apprendistato di primo livello, le spese dei viaggi degli studenti-lavoratori per il raggiungimento di sedi aziendali, il contributo di 3.000 euro per ogni apprendista assunto e formato dalle aziende.

<Fare apprendistato di 1° livello, significa oggi innovare, poiché permette di coniugare la formazione scolastica e la formazione in impresa, consentendo, di contrastare il disallineamento tra offerta formativa e lavoro, per cui è un’opportunità a 360°gradi che consente agli studenti non solo di conseguire il titolo di studio, ma di dotarsi di competenze specifiche richieste dal mondo del lavoro attraverso percorsi di studio e di lavoro co-progettati con l’impresa>.