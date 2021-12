Asta Preistorica a Milano: Henry, lo scheletro di dinosauro venduto come opera d’arte da salotto

E’ Henry, lo scheletro di dinosauro che va all’asta oggi a Milano, presso Cambi Casa d’Aste.

Un esemplare di dinosauro ornitopode appartenente alla famiglia degli adrosauridi. Per la misura più moderata del suo scheletro rispetto al Tyrannosaurus, il suo nome significa “vicino alla lucertola più alta” e si distingue per le alte spine neurali e la caratteristica forma della cresta, alta e arrotondata.

Il materiale osseo di questo esemplare lungo 4 metri è stato raccolto in un unico strato dai nativi americani della Blackfeet Indian Reservation in una cava appartenente ad un affioramento della Two Medicine Formation, nella contea di Glacier in Montana.

Dopo il record stabilito lo scorso 25 febbraio 2020 con la vendita di un raro esemplare di Othnielosaurus a 300mila euro, il primo venduto in Italia, Cambi si conferma una maison attenta alle nuove tendenze del collezionismo, come quella dei dinosauri, legati non soltanto all’ambito museale, ma ormai vere e proprie opere d’arte “da salotto”.

Già nel 2010 con uno scheletro di dinosauro lungo 10 metri venduto a 1.3 milioni di euro, Sotheby’s aveva stabilito un record assoluto per il mercato europeo. Nell’ottobre 2020 è la volta di Christie’s con Stan, un Tyrannosaurus Rex dallo scheletro quasi perfetto, alto 12 metri e lungo 4 coda compresa, venduto per la cifra record assoluto di 31.8 milioni di dollari.