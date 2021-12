Arrestati dai Carabinieri i quattro presunti autori di un omicidio avvenuto nelle campagne di Enna.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Enna unitamente a personale del R.O.S. hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti di 4 soggetti indagati per “omicidio aggravato”, “distruzione di cadavere” e “incendio seguito da danneggiamento”.

Le attività di indagine, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, hanno fatto emergere un grave quadro indiziario, in relazione all’omicidio di Andrea Paternò, i cui resti carbonizzati furono rinvenuti il 13 luglio 2020, in località Arcera agro di Enna.Alle ore 10:00 presso il Comando Provinciale di Enna si terrà la conferenza stampa.