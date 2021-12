Ancipa, nuovo “guasto”: rimodulata distribuzione per Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Riesi e Butera

Caltaqua informa che il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato nel pomeriggio per le vie brevi che, a causa di in guasto lungo l’adduttore Ancipa, ha nuovamente dovuto interrompere la fornitura ai comuni di San Cataldo, Caltanissetta, Mazzarino, Riesi e Butera.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, di conseguenza ha dovuto rimodulare le distribuzioni alle utenze dei comuni interessati nel seguente modo:

– San Cataldo, oggi interruzione totale della distribuzione (a causa del mancato approvvigionamento);

– Caltanissetta, chiusura di tutte le zone servite in regime di H24. Distribuzione garantita in tutte le altre aree come da programma. Distribuzione in modalità H24 assicurata per ospedale e carcere;

– Mazzarino, slittamento nella distribuzione di 12 ore rispetto alle turnazioni programmate.

– Riesi, nessuna variazione;

– Butera, interruzione della distribuzione nelle sole zone balneari

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.