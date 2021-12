MUSSOMELI. In queste ultime ore diminuisce di ulteriori 7 unità il saldo giornaliero del numero dei positivi (+ 2 e – 9). Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Catania. Ad oggi, infatti, sono 45 i positivi, di cui 42 in quarantena domiciliare senza sintomi o con sintomi leggeri, e 3 ospedalizzati. Tutti i soggetti si trovano già in isolamento.

Dunque, continua a calare la curva del contagio a Mussomeli dopo che in precedenza il numero delle persone positive era stato in costante crescita.