A Caltanissetta l’11 dicembre si celebra la Giornata del Medico. Onorificenze per i medici che hanno raggiunto 50 anni dalla laurea.

Anche quest’anno verrà celebrata la Giornata del Medico a Caltanissetta. Sabato 11 dicembre 2021 alle ore 16 nell’Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri consegnerà le onorificenze ai medici che hanno raggiunto la soglia dei 50 anni dal conseguimento della laurea. Sarà anche l’occasione per accogliere ufficialmente all’interno dell’Ordine i nuovi medici che si sono iscritti e iscritte nel corso del 2021.

A causa dell’attuale situazione sanitaria e nel rispetto delle normative anti-Covid, l’evento si svolgerà in maniera ristretta, per tale ragione sarà presente soltanto una delegazione dei medici che si sono laureati/e durante l’anno e che leggeranno il Giuramento di Ippocrate in rappresentanza di tutti i giovani colleghi e colleghe della provincia. Durante la manifestazione verranno ricordati coloro che durante la pandemia hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro nell’ambito sanitario.