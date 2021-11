Sommatino. Il sindaco raccomanda di usare massima prudenza per il maltempo.

SOMMATINO. “A causa degli improvvisi fenomeni temporaleschi si sono verificati diversi episodi di allagamento. Siamo entrati prontamente in contatto con la Prefettura ed i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri sono attualmente in azione”.

Così il sindaco Elisa Carbone rivolgendosi alla cittadinanza. “Raccomandiamo a tutti – ha aggiunto il sindaco – di non uscire dalle proprie abitazioni, di non sostare in garage/scantinati/piano terra. Usare massima prudenza ed in caso di pericolo allertare le forze dell’ordine”.