Sicilia, tentano furto al bar ma scatta allarme: un arresto ed una denuncia

Un disoccupato 42enne di origini calabresi ma residente a Mazara del Vallo (Trapani) è stato arrestato a Menfi, nell’Agrigentino, dai carabinieri che hanno denunciato il complice, un 27enne anche lui disoccupato. I due sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di successo furto ai danni di un bar a Menfi.

I militari sono intervenuti dopo l’attivazione dell’allarme antifurto dell’esercizio commerciale e giunti sul posto, insieme al personale di un istituto di vigilanza, hanno sorpreso il 42enne e il 27enne intenti a rovistare tra la merce ricevuta.

Alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga: il 42enne è rimasto immediatamente, il ragazzo è stato rintracciato dopo poche ore mentre percorreva a piedi la statale 115 in direzione di Castelvetrano. I due non sono riusciti a portare via nulla ma hanno provocato danni per circa 500 euro. L’arrestato, su disposizione della Procura di Sciacca, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.