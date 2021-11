Sicilia, marocchino ubriaco aggredisce medici al pronto soccorso e carabinieri: denunciato

Un 21enne marocchino è stato denunciato dai carabinieri ad Alcamo, in provincia di TRAPANI, per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. I militari lo hanno fermato per un controllo mentre ubriaco percorreva a piedi via Mazzini e senza motivo inveiva contro i carabinieri.

Scesi dall’autovettura per approfondire il controllo e procedere all’identificazione i militari sono stati aggrediti verbalmente e dal marocchino che, nel tentativo di fuga compiva atti di autolesionismo, venendo tempestivamente bloccato. Condotto in ospedale per le cure del caso, il 21enne non ha esitato ad aggredire anche il personale sanitario presente nel pronto soccorso creando il panico tra i cittadini in attesa e la momentanea interruzione del servizio