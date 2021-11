Sicilia, fidanzati in “erba”: serra di marijuana in casa, arrestata coppia

Avevano realizzato in casa una serra per la coltivazione della droga. Un disoccupato di 46 anni, con precedenti di polizia, e la compagna casalinga di 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Favara, nell’Agrigentino. Nella loro abitazione i militari hanno trovato una serra domestica con 30 piante di canapa indiana in piena vegetazione di altezza variabile tra uno e 2,5 metri. Le piante erano in parte collocate nel giardino e in parte stoccate in un magazzino di proprietà della coppia.

Oltre alle piante di canapa, sono stati sequestrati anche 5 grammi di marijuana già essiccata. L’uomo era già sottoposto alla misura alternativa ai servizi dell’affidamento ai sociali per fatti analoghi. AGRIGENTO , i due sono stati posti ai domiciliari nella loro abitazione, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Devono rispondere di produzione, coltivazione e ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.