Sicilia, crocierista colto da malore soccorso dalla Guardia Costiera

Un medico britannico 76enne della nave da crociera ‘Spirit of adventure’ colpito da infarto al miocardio e’ stato soccorso da un elicottero (AW 139 Nemo 11-09) della Guardia Costiera di Catania, che in 20 minuti ha raggiunto la nave circa 10 miglia a sud di Capo Spartivento, in direzione dello Stretto di Messina , e ha fatto arrivare l’uomo al Policlinico di Messina, dove e’ tuttora ricoverato.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Il soccorso e’ stato coordinatore dalla centrale operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che ha inviato un elicottero da ricerca e soccorso del Comando Base Aeromobili Guardia Costiera di Catania. L’elicottero, con a bordo anche un medico del Corpo Italiano del Sovrano Ordine di Malta, ha calato con il verricello di soccorso il proprio soccorritore che pochi minuti ha immobilizzato il passeggero e lo ha trasferito a bordo dell’elicottero.