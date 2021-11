Serradifalco. Il sindaco Burgio, a nome della Città, ha acceso la lampada votiva in onore di San Leonardo.

SERRADIFALCO. Gioia grande questa sera in Chiesa Madre per la presenza in Chiesa Madre a Serradifalco dell’Abate di San Martino delle Scale (PA), il Rev.mo Dom Vittorio Rizzone, il quale ha presieduto la solenne Concelebrazione Eucaristica in onore di San Leonardo Abate nel 250° anniversario di fondazione dell’Arcipretura.

anno preso parte alla liturgia il Sindaco, la Giunta e tutte le Autorità Civili e Militari. Al termine della Santa Messa, il Sindaco Leonardo Burgio a nome della Città ha acceso una lampada votiva al Santo Patrono quale segno di venerazione dei serradifalchesi per il loro Patrono e per chiederne la sua continua intercessione.

Dopo la lettura del messaggio del Santo Padre Francesco che ha fatto giungere una pergamena per la benedizione apostolica l’assemblea e la Corale hanno intonato l’inno «Te Deum» di ringraziamento. Ad accogliere l’Abate anche la banda musicale “M. Aldo Lalumia”.