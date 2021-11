Serie D. Rigettate dalla dirigenza le dimissioni di Ivano Lacagnina che resta presidente della Sancataldese.

SAN CATALDO. Il presidente della Sancataldese Ivano Lacagnina ha ritirato le proprie dimissioni. Lo ha annunciato lui stesso con un comunicato ufficiale. “Voglio ringraziare tutta la dirigenza della Sancataldese per aver rinnovato la fiducia nella mia persona e quindi rigettando le mie dimissioni dalla carica di Presidente di questa società.

Forse il mio è stato un atto istintivo, ma alla fine si è rivelato determinante perché ha dato una scossa a tutto l’ambiente, alla squadra, allo staff e alla dirigenza. Purtroppo sono stato ferito da qualche critica di troppo e forse anche ingiusta, ma in queste due settimane di pausa di riflessione ho ricaricato le energie, la stessa dirigenza verde amaranto è stata di profondo supporto.

Sono sempre stato dell’idea che le navi non si abbandonano in corsa per cui chiedo scusa ai nostri tifosi se la mia azione ha impaurito qualcuno.

Concludo ringraziando tutte quelle persone che mi hanno scritto privatamente e hanno mostrato sostegno nei miei riguardi chiedendomi di restare al timone della società, siete stati veramente tanti, ho sentito il calore e la stima di mezza Sicilia che mi ha fatto trovare grandi e nuovi stimoli e perciò ho deciso di continuare la mia esperienza da Presidente. A breve si riaprirà il mercato e noi dobbiamo farci trovare pronti e lucidi.