San Cataldo s’è illuminata d’azzurro nella Giornata Universale dell’Infanzia.

SAN CATALDO. “I bambini non sono cittadini del futuro, ma sono i cittadini del presente, e dobbiamo sempre sforzarci di progettare e organizzare una città a misura di bambino Illuminiamoci d’azzurro per i diritti”. Così il sindaco Gioacchino Comparato in occasione della Giornata Universale dell’Infanzia. Nell’occasione si sono colorate di azzurro sia il Palazzo che la Bibioteca comunale con l’intento di donare un sorriso ai bambini.

Nell’occasione si sono colorate di azzurro sia il Palazzo che la Bibioteca comunale con l’intento di donare un sorriso ai bambini. Presente all’evento anche la presidentessa del Conadi di San Cataldo, Maria Concetta Naro che ha coinvolto l’amministrazione comunale in questa lodevole iniziativa accolta con entusiasmo. “Illuminando d’Azzurro la nostra città, abbiamo onoriamo questa giornata e tutti i bambini del mondo!”, hanno concluso gli organizzatori dell’evento. (Foto Salvatore Riggi).