San Cataldo. Il fotografo Santo Eduardo Di Miceli sarà ospite all’Head On Photo Festival di Sidney.

SAN CATALDO. L’artista sancataldese Santo Eduardo Di Miceli sarà ospite dello Head On Photo Festival, prestigiosa rassegna fotografica internazionale che si tiene ogni anno a Sydney in Australia.

Di Miceli esporrà “Le Città Contemporanee” nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano di Cultura in York Street a partire dal 19 novembre. La sua mostra rimarrà esposta fino a fine febbraio 2022.

Classe 1967, Di Miceli comincia a fotografare all’inizio degli anni Novanta, durante i suoi studi alla facoltà di Architettura di Palermo. La sua ricerca fotografica – che approfondisce i temi della fotografia di architettura e di paesaggio – indaga il rapporto tra i luoghi dell’abitare dell’uomo e il loro destino in una civiltà sempre più alla deriva. Non a caso le immagini in mostra nella metropoli australiana catturano l’anima contraddittoria della “città contemporanea” e dei suoi abitanti.

Da Roma a Bordeaux, da Fatima a Barcellona, da Porto a Salerno. Spianate, vaste piazze, monumenti incombenti, figure umane in movimento, attimi di un tempo quotidiano sospeso tra distanze e vicinanze. Gli spazi urbani si propongono quindi come possibili “scenari”, come luoghi in cui vale la capacità di creare un senso di appartenenza per tendere a costituire l’abitudine a vivere la contemporaneità delle architetture e delle città.

Dice l’autore “Accettare la contemporaneità è la nostra sfida futura, progettare le città significa comprendere questo paradigma. Questo accade in tutta Europa e fatica ad accadere in Italia. Abbiamo bisogno di contemporaneità anche in Italia.”

La partecipazione di Di Miceli al Festival di Sydney segue all’importante riconoscimento ricevuto ad Ischia l’anno scorso con la vittoria del Premio PIDA Fotografia 2020.