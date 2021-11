MUSSOMELI – Nella giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Commemorazione dei Caduti in guerra, oggi pomeriggio , 4 novembre 2021, alle ore 16, in Piazza Umberto. Sono stati invitati a partecipare le autorità civili e militari, le scuole, le associazioni, e tutta la cittadinanza nel rispetto del procedure anti Covid 19, attualmente in vigore