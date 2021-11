Indonesia, nome inusuale per ragazzino: si chiama ABCDEF GHIJK

Un ragazzo di 12 anni della provincia di Sumatra meridionale, in Indonesia, ha recentemente fatto notizia a livello internazionale per il suo nome bizzarro: ABCDEF GHIJK.

Il ragazzo è diventato famoso quando ha preso parte a una campagna di vaccinazione organizzata dalla polizia locale nel distretto di Muara Enim. Gli operatori sanitari inizialmente pensavano che il nome del ragazzo fosse uno scherzo quando l’hanno visto nella lista degli appuntamenti, ma i loro sorrisi si sono trasformati in totale incredulità quando hanno visto lo stesso nome, ABCDEF GHIJK, sul suo documento d’identità ufficiale. Le foto dei documenti del ragazzo e una targhetta con il nome ricamata sui suoi vestiti sono diventate virali online dopo che un agente di polizia le ha condivise sui social media.

Il ragazzo ha raccontato che all’inizio era stato deriso e persino vittima di bullismo a causa del suo nome insolito, ma col tempo ne è diventato orgoglioso. Tuttavia, si fa chiamare Adef, poiché è più facile da ricordare e pronunciare.

Il padre del ragazzo, Zulfahmi, ha detto ai giornalisti che aveva scelto il nome per sei anni prima della nascita di Adef, aggiungendo che era un appassionato fan dei cruciverba e che aveva sempre sognato di diventare uno scrittore. Apparentemente era pronto a chiamare il suo secondo figlio “NOPQ RSTUV” e il terzo “XYZ”. La moglie di Zulfahmi non era d’accordo con l’idea di usare parti dell’alfabeto inglese come nomi anche per gli altri figli, quindi i successivi due figli della coppia furono infine chiamati Ammar e Attur.

Il nome completo del dodicenne è ABCDEF GHIJK Zuzu, con l’ultima parte che deriva dai nomi dei suoi genitori: Zuhro e Zulfahmi.