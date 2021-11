Governatore Sicilia, Cancelleri: “Io candidato? Lo deciderà tavolo alleati”

“Io candidato governatore? Lo decidera’ il tavolo degli alleati. Io non mi autocandido perche’ non l’ho mai fatto e non mi interessa farlo”. Lo ha detto a Catania il sottosegretario alle Infrastrutture ed esponente del M5s Giancarlo Cancelleri rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione del treno Frecciabianca. “Spero in una rappresentanza valida e in una squadra che risulta vincente. Ma sopratutto – ha auspicato – che ci sia un progetto nuovo. Io sono pronto a fare quello che sto facendo: il sottosegretario”.