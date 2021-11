Giappone, granchio battuto all’asta per 38 mila euro.

Al mercato di Kanawaza è stato uno chef locale ad aggiudicarsi il ricercatissimo crostaceo gigante delle nevi per 5 milioni di Yen, l’equivalente di 38 mila euro. E’ considerato un alimento di prima scelta per la cucina di alta fascia e deve rispettare alcuni parametri (tra cui il peso di un chilo e mezzo e la larghezza del guscio di almeno 14.5 centimetri). Il prezzo, secondo il vincitore dell’asta, è un segnale di gratitudine per i pescatori che hanno attraversato un periodo di difficoltà durante la pandemia da Covid.