Covid, Ministro Speranza: “Terza dose vaccino anche sotto i 60 anni”

Sulla terza dose è il momento di correre: “Stiamo spingendo, c’è una crescita forte”, “Questa settimana decideremo con gli scienziati di allargare a ulteriori fasce d’età”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista al Corriere della Sera. In Gran Bretagna hanno aperto agli over 50, possia mo fare meglio? “Penso che a sei mesi dalla seconda dose sia opportuno favorire la terza per la platea più larga possibile”. Siamo in grado di scendere anche sotto i 30 anni? “Per me ci arriveremo, ma già somministrare la terza dose sopra 40 o 50 anni sarebbe un passo importante. Ci atterremo comunque al parere degli scienziati». Il ministro intende “restare con i piedi per terra, perché in tutta Europa la situazione è seria, l’onda del Covid è ancora alta».

E ricorda che la Romania “con 20 milioni di abitanti e solo il 30% di vaccinati fa 600 morti al giorno. La proporzio- nalità è evidente, più un Paese sale con i vaccini e più è protetto”. Ma poiché è “realistico” aspettarsi una crescita anche in Italia, è fondamentale continuare a rispettare le regole: “Al chiuso resta l’obbligo di mascherine, non ho in- tenzione di toccarlo. E non si tocca l’uso robusto del green pass. I numeri sono dalla nostra parte, il modello adottato sta funzionando. Regole e strategia dunque non cambiano, ma ovviamente valuteremo»