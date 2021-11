Covid, Italia: oggi 12.932 casi e 47 morti, positività sale a 2,5%

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 12.932, contro i 12.877 di ieri ma soprattutto i 9.709 di domenica scorsa: un aumento settimanale del 30%. Con 512.592 tamponi, 84 mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positivita’ sale dal 2,2 al 2,5%. I decessi sono 47 (ieri 90) per un totale di 133.674 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Sempre in salita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 14 in piu’ (ieri +18) con 39 ingressi del giorno, e sono 638, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 138 unita’, 4.964 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con piu’ casi odierni e’ la Lombardia (+2.493), seguita da Veneto (+2.082), Emilia Romagna (+1.344), Lazio (+1.255) e Campania (+1.147). I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia superano quota 5 milioni, sono 5.007.818. I guariti sono 5.383 (ieri 6.451) per un totale di 4.687.701. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 7.497 in piu’ (ieri 6.328) che arrivano a 186.443. Di questi, sono in isolamento domiciliare 180.841 pazienti.