Covid: in Sicilia 777 nuovi positivi, 4 morti

Sono 777 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 24.785 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 645. Il tasso di positivita’ oggi e’ al 3,1 % in aumento rispetto a ieri che era al 2,4%.

L’isola e’ al sesto posto per contagi, al primo c’e’ la Lombardia con 2.493 casi, al secondo posto il Veneto con 2.082 casi, al terzo l’Emilia Romagna con 1.344 casi, al quarto il Lazio con 1.255 casi e quinto la Campania con 1.147 casi.

Attualmente sono 11.847 i positivi al Coronavirus in Sicilia, di cui 314 ricoverati in regime ordinario, 45 in terapia intensiva e 11.488 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 304.080, mentre i decessi 7.191. Da inizio pandemia sono state 323.318 le persone contagiate dal Covid nell’Isola.

A livello provinciale, sono 153 i nuovi positivi a Palermo, 275 a Catania, 110 a Messina, 87 a Siracusa, 54 a Trapani, 27 sia a Ragusa che a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 13 ad Enna.