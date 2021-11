Covid in Provincia. Calata curva del contagio nelle ultime 24 ore con 9 casi di positività.

CALTANISSETTA. In Provincia di Caltanissetta in calo la curva del contagio da Covid nelle ultime ore. E’ quanto emerge dal report giornaliero dell’Asp di Caltanissetta. I nuovi casi di positività sono stati 9, di cui 6 di Niscemi, 2 di San Cataldo e 1 di Gela.

E’ stato dimesso dalla degenza ordinaria un paziente di Riesi guarito virologicamente. Sono invece guarite 5 persone di Gela, 2 di Riesi, 2 di Niscemi, 1 di Butera e 1 di Mussomeli.

In provincia di Caltanissetta, al momento, le persone positive al Covid 19 sono 273. Di queste, 14 risultano ricoverate in degenza ordinaria, una in terapia intensiva e una fuori provincia.