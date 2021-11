Campofranco. Certificazione Cambridge per 15 studenti.

CAMPOFRANCO. Quindici studenti tra i 10 e 15 anni, al termine di un percorso di studio della lingua inglese e dopo aver sostenuto gli esami finali, hanno conseguito la certificazione Cambridge per la lingua inglese: Flyers, Ket e Pet da parte della prestigiosa scuola International House di Palermo, con la cerimonia conclusiva, così come tutto il percorso di studi, che si è svolta al Palasport “Giovanni Paolo II” di Campofranco alla presenza dei ragazzi, degli emozionati familiari e della Direttrice della Scuola, l’inglese Patricia Durden.

Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. L’organizzatrice del corso è stata la prof. Giusy Sorce di Sutera, docente di madrelingua inglese. Per lei è stato “un percorso affascinante con i bambini e i ragazzi che hanno studiato e si sono formati sotto l’effige della più prestigiosa scuola siciliana di inglese, diventando veramente cittadini del mondo.” L’iniziativa, seguita per l’amministrazione comunale dal vicesindaco Francesca Di Giovanni con delega alle attività culturali, “ha fatto sì che questi ragazzi hanno raccolto, con la consegna materiale degli attestati, tutto quanto hanno seminato in questi mesi di studio e adesso li sentiamo parlare un inglese molto fluido nonostante la loro giovane età.”

Altra iniziativa a Campofranco che, grazie alla prof. Giusy Sorce, ha offerto ancora una opportunità di crescita sociale e culturale per proiettare i nostri piccoli giovani verso traguardi ancora più prestigiosi. Ed ecco i piccoli… lord di Campofranco, Lercara Friddi, Milena e Sutera.

Cambridge Flyers: Gabriele Giacchino, Tristan Schifanella, Ruben Termini e Giuseppe Vitellaro. Cambridge Ket: Erica Catalano, Serena Costa, Gaetano Greco, Flavio Ortolano, Frida Scianna ed Elisabetta Vitellaro.

Cambridge Pet: Alessandro Bigica, Serena Calì, Francesca Costa, Chiara Lo Presti e Chiara Randazzo.