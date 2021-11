Caltanissetta, “Il cammino incantato” di Egle Anzalone: alunna della Caponnetto pubblica il suo primo romanzo

La scuola, come oggi viene pensata e progettata, ha smesso di essere un luogo dove imparare a memoria nozioni ma si è trasformata in un ambiente nel quale far sbocciare la creatività.

Lo sanno bene i docenti dell’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto” che, con la condivisione del dirigente Maurizio Lomonaco, promuovono iniziative e attività utili a far emergere le potenzialità dei bambini e degli adolescenti.

Ed è nell’ambito del laboratorio di scrittura creativa “Scrivo quindi sono”, pensato e progettato dal professor Giancarlo Palumbo, che Egle Anzalone, alunna della I E della Giovanni Verga, ha iniziato a trasformare il sogno della scrittura in un vero progetto editoriale.

“Il camino incantato”, è un racconto vivace ed avvincente che rientra nel genere fantasy così come già si immagina dalla copertina azzurra sfavillante di stelle uscite dalle pagine di un libro.

Un “buon lavoro” che Egle, incoraggiata da docenti, dirigente e genitori, ha accettato di pubblicare diventando uno degli autori che si sono affidati al “self publishing” di Amazon.

Protagoniste, di questo libro di narrativa per bambini e adolescenti ,sono Anita e Giorgia, due ragazze di Palermo che dopo essersi trasferite in una nuova casa vivranno un’avventura indimenticabile. Ad accompagnarle, in queste 88 pagine, nuove amicizie e spaventose realtà.

Un’esperienza indimenticabile per la giovane adolescente che potrebbe trasformarsi in un futuro professionale.