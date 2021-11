Caltanissetta, IC Don Milani: studenti “Contagiati dalla lettura” con il Progetto “Libriamoci”

Si è concluso presso l’Istituto comprensivo “Don Milani”, diretto dal prof. Calogero Antonio Diblio, il progetto “Libriamoci” che ha coinvolto tutte le classi della scuola dal 15 al 20 Novembre 2021.

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva.

ll tema istituzionale proposto per questa ottava edizione è stato “Contagiati dalla lettura” e ha inteso incoraggiare a riflettere sulla duplice natura della lettura come momento di svago e strumento di crescita, ponendo l’accento non solo su chi legge ma anche su chi, con dedizione e cura, insegna a farlo.

L’evento conclusivo del progetto si è tenuto presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Filippo Cordova”, dove, gli alunni delle classi terze, guidati dalle professoresse Angela Cassenti, Olimpia La Marca, Giusy Militello, Grazia Pagano, Simona Ragusa, Elena Spinelli e Letizia Valenza, hanno effettuato una “lectura publica” di passi scelti desunti dai classici della letteratura italiana, da Dante all’età contemporanea.

L’accompagnamento e gli intermezzi musicali sono stati curati dai professori Francesco Contino, Corrado Sillitti e Marco Carmina. L’attività svolta ha avuto la finalità di potenziare ulteriormente le competenze inerenti la lettura, l’ascolto, la comprensione e la capacità di drammatizzazione di testi letterari.

La drammatizzazione di passi letterari nella didattica per competenze a scuola è una metodologia efficace in cui si mettono in gioco capacità apprese in classe e competenze sviluppate in contesti extrascolastici, rendendole significative, vive. Il progetto “Libriamoci” è stato un modo per trasformare conoscenze e abilità in competenze, perché esplorate e messe alla prova in una situazione sociale concreta, con atti comunicativi verbali e non verbali.

Durante le attività la scuola si è configurata come ambiente di apprendimento in cui è stato possibile attuare l’ educazione linguistica e sviluppare competenze di metacognizione. Gli alunni sono stati guidati all’uso di un registro linguistico specifico e di un tono di voce consoni al particolare contesto comunicativo. Uno studio particolare è stato effettuato sull’ uso delle figure retoriche, che, nella pratica concreta e vissuta, della lettura ad alta voce, sono state interpretate dagli studenti come figure di verità e, cioè, di smascheramento delle reali intenzioni soggiacenti ai discorsi, di svelamento del senso più profondo nascosto nel testo.

Il progetto “Libriamoci” ha offerto inoltre agli studenti la possibilità di inserirsi in un gruppo, di lavorare a contatto con gli altri, di superare la propria timidezza e introversione. L’attività ha indubbiamente investito positivamente anche i docenti che hanno guidato le classi: ha gettato nuova luce sulle possibilità di motivazione e intervento nella quotidiana attività di apprendimento e di studio dei classici della letteratura.