Caltanissetta, Don Milani: progetto “IDEa” selezionato per il Premio Smart School

Il progetto “IDEa” sperimentato dal professore Arcangelo Pignatone, docente dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Caltanissetta, diretto dal prof. Antonio Calogero Diblio, è stato selezionato tra i tre finalisti del Premio Smart School.

L’insegnante si recherà alla 3 Giorni per la Scuola 2021 che si terrà presso la Città della Scienza – Napoli dal 10 al 12 novembre 2021 insieme agli alunni Tommaso C. e Salvatore G. (insieme ad Arcangelo Pignatone nella foto)

Si tratta del principale evento nazionale sui temi della didattica promosso dalla Regione Campania e da Città della Scienza, giunto alla XX edizione.

IDEa è un progetto sperimentale in ambito STEM, premiato già in altri Contest, basato sulle tassonomie proposte nei modelli DigCompEdu e DigComp che prevede l’utilizzo del microcontrollore Arduino.

Il progetto, basato sulla realizzazione di prototipi programmabili con linguaggio C++, è stato svolto interamente a distanza e ha permesso agli alunni di fruire delle lezioni online e di lavorare materialmente sulla progettazione e sulla programmazione di prototipi, quale un semaforo a chiamata pedonale.

In tale manifestazione, che prevede momenti on line e in presenza, in cui docenti, dirigenti scolastici, studenti, educatori, formatori ed esperti si confronteranno sulle grandi trasformazioni che la scuola sta affrontando in questo particolare momento storico, il progetto IDEa è un valido esempio di lavoro innovativo svolto a distanza durante l’emergenza sanitaria e per i suoi caratteri di inclusione e apprendimento collaborativo concorre ad essere premiato come pratica educativa di alta qualità.

IDEa è stato selezionato per essere emulato quale modello per progettare una didattica sempre più coerente con le sfide della innovazione, dell’inclusione e del mondo del lavoro.