Caltanissetta, Autunno in festa chiude la rassegna con una kermesse di canto

Domenica 31 ottobre, al centro polivalente Michele Abbate si è tenuto l’ultimo evento della rassegna Autunno in festa.

Dopo un pomeriggio all’insegna del canto, con un karaoke ed alcune performance delle scuole di canto, Accademia amici del canto e Mast 79, la serata si è conclusa con un bellissimo concerto del Giorgia Anzalone quartet.

La formazione che vede, oltre la cantante, Ciccio Leo alle tastiere, Federico Gucciardo alla batteria e Samuele Davì alla tromba, ha affascinato il pubblico presente in sala che ha mostrato di apprezzare molto la loro performance. Per l’occasione nelle sale adiacenti del Centro Michele Abbate è stata allestita una mostra di manufatti e quadri dell’istituto d’arte Manzoni / Iuvara. Il programma“ Autunno in festa”, portato avanti dall’associazione “Sulle ali della musica” d’intesa con il Comitato di quartiere San Luca , è stato piuttosto intenso e vario .

Dal 9 Ottobre si sono avvicendate tante attività: dai “Giochi di una volta”, allo sport con Pedalata in bici, pomeriggio fitness outdoor e il torneo di ping pong, tutti organizzati al quartiere San Luca.

Grande risonanza è stata data agli eventi artistici che hanno visto protagonisti gli artisti nisseni, con il “Galà di danza” al quale hanno partecipato nove scuole di danza, al concerto della cantante jazz nissena Giorgia Anzalone, che si è esibita in quartetto, alle Kermesse canore con la partecipazione delle scuole di canto nissene e la mostra di pittura offerta dell’istituto Manzoni –Iuvara.

La direzione artistica degli eventi è stata curata delle prof. sse Laura Failla e Laura Mosca.

Le iniziative sono state promosse dall’assessorato alla cultura del Comune di Caltanissetta.