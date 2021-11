Caltanissetta. Al Liceo Scientifico “Volta” tante iniziative contro la violenza sulle donne.

CALTANISSETTA. 25 Novembre: una data da non dimenticare, da non far passare in sordina, ma, anzi, un’occasione da sfruttare per arricchire le coscienze dei giovani, per renderli consapevoli di comportamenti di vita errati e per portarli a conoscenza di realtà esistenti nella nostra città.

Questi alcuni degli obiettivi che si sono prefissati i docenti del dipartimento Lettere dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, coordinato dalle docenti Alaimo e Castiglione, per ricordare la giornata contro la violenza sulle donne, celebrata attraverso diverse iniziative che hanno coinvolto più classi.

Infatti, alcuni ragazzi hanno allestito l’atrio d’ingresso con uno striscione e con cartelloni su cui lasciare messaggi e riflessioni sul tema della violenza contro le donne; altri hanno intonato canzoni impegnate, per ricordare le vittime; altri ancora hanno collocato i simboli che ricordano tale giornata, non sono mancate, infatti, le scarpe rosse, le sedie rosse e i fiori.

Nell’ambito di tali iniziative, è da segnalare soprattutto l’attività che ha coinvolto sei classi di quarto anno, in due diversi incontri, con la dottoressa Anna Giannone, portavoce del Coordinamento contro la violenza sulle donne e fondatrice del centro Antiviolenza, e con la giovane scrittrice Nunzia Caricchio, operatrice sociale alla cooperativa Etnos e autrice di diversi racconti e del romanzo “L’ammazzafavole”, in cui affronta il tema della sottomissione femminile.

Tali incontri hanno affrontato il tema della violenza sulle donne da diversi punti di vista: muovendo dall’analisi dei rapporti che vi possono essere tra giovani fidanzati, si è passato a trattare dei principi dell’amore, basato sul rispetto, sulla reciprocità e sulla condivisione, per poi giungere ad informare i ragazzi su quelli che sono i campanelli d’allarme di un rapporto privo di equilibrio.

Infine, le relatrici hanno affrontato l’argomento della violenza nelle sue molteplici sfaccettature: fisica, economica, psicologica, sino a informare i ragazzi dell’esistenza a Caltanissetta del Centro Antiviolenza e della possibilità di ricominciare a vivere lontano dalla sofferenza e dalla sottomissione. Infine, dopo aver ascoltato attentamente gli stimolanti argomenti trattati dalle relatrici, i ragazzi hanno loro rivolto delle domande avviando in tal modo un dibattito interessante e coinvolgente.