Caltanissetta. Al Liceo Scientifico “Volta” istituito l’Angolo dell’Arte.

CALTANISSETTA. Si chiama “L’angolo dell’arte” lo spazio istituito presso l’atrio d’ingresso dell’I.S.S. Volta dagli studenti della classe quarta A, sotto la guida della prof.ssa Daniela Corvo, Docente di Italiano e Latino. Obiettivo prefisso è incoraggiare gli studenti alla manifestazione delle loro emozioni e dei loro ideali, così da rendere la scuola, oltre che un luogo di studio, uno spazio di confronto, di dialogo e di crescita umana.

E quale migliore strumento per esprimere se stessi, se non l’arte? Pertanto “L’angolo dell’arte” contiene materiali artistici provenienti da ambiti diversi, tutti selezionati dagli studenti con il supporto della prof.ssa Corvo che, insieme al dirigente scolastico Vito Parisi, ha ben accolto l’idea proposta dagli intraprendenti allievi: ed è così che, per esempio, l’angolo ospita materiali riguardanti le Catilinarie di Cicerone, accanto a quelli che illustrano la pittura di Frida Kahlo e, allo stesso modo, il brano Viva la vida dei Coldplay viene collegato al Carpe diem oraziano.

Un pot-pourri artistico variegato che presenta come fil rouge l’esigenza di vivere il tempo e lo spazio scolastici da protagonisti consapevoli e di personalizzare l’ambiente scolastico in modo originale, coinvolgendo tutta la comunità scolastica: ed è per questo fine che la classe quarta A si è esibita in delle brevi performance, immediatamente prima l’ora di inizio delle lezioni, creando piacevoli momenti di condivisione, resi ancora più significativi in tempo di pandemia, in cui, a causa dei vari lockdown, gli adolescenti sono stati costretti a vivere in casa come delle “monadi”.

Le performance, applauditissime dalla famiglia del Volta, hanno rappresentato un’insolita e graditissima forma di accoglienza per tutti gli studenti, che ne hanno richiesto repliche da attuare durante tutto l’anno scolastico. A completamento del progetto, la quarta A ha creato un seguitissimo account Instagram, denominato proprio “L’angolo dell’arte”, per la condivisione di filmati e foto.