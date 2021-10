Usavano falsa identità per commettere truffe online spacciandosi per pubblico ufficiale. Due denunce.

Pubblicavano annunci di vendita su un famoso portale di commercio on line e, per accreditarsi verso i possibili acquirenti, utilizzavano le credenziali di un pubblico ufficiale del quale avevano carpito le fotografie dei documenti di identificazione.

A scoprire la truffa sono stati gli investigatori della Polizia di Frontiera dello Scalo Marittimo di Catania che, dopo aver ricevuto la denuncia di un cittadino truffato il quale aveva acquistato un trattore in Rete e non lo aveva mai ricevuto, hanno avviato le indagini che li hanno condotti a due fratelli di 28 e 22 anni, entrambi residenti a Crotone, che sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di truffa on line e di sostituzione di persona.

Il pubblico ufficiale – quello vero – era ovviamente all’oscuro della fraudolenta transazione, anzi, già diversi anni addietro, avendo avuto conoscenza di un fatto analogo, aveva sporto denuncia per l’illecito utilizzo della sua identità a opera di ignoti allo scopo di commettere truffe online: risultava, infatti, che anche in quel caso i truffatori inviavano agli eventuali acquirenti le foto dei suoi documenti, grazie alle quali cercavano di farsi pagare senza poi inviare il bene promesso.