Unico cinema Enna rischia chiusura definitiva, raccolta firme

Il supercinema Grivi, unica sala di proiezione a Enna, inaugurato il 2 giugno del 1951 e chiuso dall’inizio della pandemia, rischia di non riaprire piu’. Un gruppo di cittadini ha organizzato, il prossimo 31 ottobre, una raccolta di firme, in piazza Vittorio Emanuele, per chiedere alle istituzioni di intervenire e scongiurare la chiusura. “Il cinema fornisce un servizio pubblico – dice il direttore e amministratore unico del Grivi, Cettima Emmi – E’ non solo un luogo di cultura, ma di aggregazione, un presidio contro la solitudine, un luogo trasversale di aggregazione per tutte le classi sociali. Ed e’ spesso un’opportunita’ unica per la classi piu’ disagiate e i diversamente abili”.

Nonostante sia stato trasformato anche in teatro, come molte sale cinematografiche, il Grivi gia’ prima della pandemia era in crisi, ora aggravata