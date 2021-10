Turchia: ubriaco si unisce alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che la persona cercata era lui.

Un uomo ubriaco dato per disperso si è unito alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che la persona cercata era proprio lui. La tragicomica vicenda è’ accaduta a Inegöl, in Turchia.

Il 50enne, Beyhan Mutlu si trovava in un locale con gli amici e, dopo aver bevuto qualche “bicchiere di troppo”, improvvisamente si è diretto verso i boschi. Vedendo che non tornava, le persone che erano con lui hanno allertato le autorità, le quali hanno organizzato una squadra di ricerca; a quest’ultima si sono uniti anche diversi volontari.

Il 50enne si è imbattuto nel gruppo di ricerca mentre vagava nei boschi e si è unito a soccorritori e volontari, cercando sé stesso inconsapevolmente per ore. Finalmente uno dei presenti ha urlato il suo nome e lui ha risposto: “Sono qui”. Dopo aver chiarito la situazione, la polizia lo ha riportato a casa. Non è chiaro perché nessuno si sia accorto prima che la persona scomparsa era proprio lì con loro, evidentemente Mutlu non era il solo che aveva fatto “ il pieno di alcool”.