Sutera, Marisa Montalto Monella aderisce a Forza Italia

“La mia adesione a Forza Italia si inserisce in una logica politica volta alla condivisione dei valori moderati, liberali ed europeisti. Il mio impegno per il territorio continuerà a essere fedele alle scelte concordate con i miei elettori che mi hanno accordato la fiducia alle amministrative del 2018 e con i quali ho stretto un patto solidale che ci vede tutt’ora impegnati nella creazione di opportunità per il miglioramento sociale ed economico di Sutera”. Così Marisa Montalto Monella commenta la sua adesione a Forza Italia.

“La mia azione politica è indirizzata a operare per il bene della collettività, scevra da interessi personali e autoreferenziali, ferma nella convinzione che la politica sia servizio e volontà di operare per il bene di tutti! Ringrazio il Presidente dell’Assemblea Regionale Gianfranco Micciché, nonché coordinatore regionale e la senatrice Urania Giulia Papateu per la fiducia e la stima e con i quali ho il privilegio di avere una interlocuzione diretta.