SuperEnalotto. Centrati due “cinque” a Palermo.

La Sicilia torna a recitare la parte della protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 19 ottobre, come riferisce Agipronews, sono state centrati due “5” del valore di 31.269,14 euro ciascuno. La prima giocata vincente s’è avuta presso la tabaccheria di via Pacinotti 62 a Palermo, mentre la seconda, sempre a Palermo, è stata effettuata presso il tabacchi di corso Dei Mille 184.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 98,3 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. In Sicilia il “6” al Superenalotto manca dall’aprile del 2018 quando furono vinti 130 milioni di euro a Caltanissetta. L’ultimo “6” in Italia risale invece allo scorso 22 maggio quando furono vinti 156,2 milioni di euro a Montappone (FM).