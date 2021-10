Sicilia. Mancano i soldi, da governo regionale stop ai lavoratori forestali. Lupo: “ormai Musumeci non garantisce neanche l’ordinaria amministrazione”.

“Altro che riforme, il governo Musumeci ormai non è in grado di far fronte neppure all’ordinaria amministrazione: ai lavoratori forestali è stata infatti comunicata l’interruzione dell’attività a causa della mancanza delle somme del PoFesr”. Lo dice il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo in merito alla nota dell’assessorato all’Agricoltura che comunica la sospensione dell’attività dei forestali 151^ e i 101^ a far data dal 22 ottobre (ultimo giorno di lavoro 21) e i 78^ a far data dal 28 ottobre, in attesa della disponibilità dei fondi.

“Già durante i dibattito sulla finanziaria avevamo detto al governo che la decisione di utilizzare fondi europei avrebbe messo a rischio l’attività del settore forestale. Oltretutto – aggiunge Lupo – proprio ieri l’assessore all’Agricoltura Toni Scilla è intervenuto in aula ma si è guardato bene dall’informare il parlamento di questa decisione. Evidentemente o siamo di fronte ad un governo di improvvisatori, o siamo di fronte ad un governo che tenta goffamente di nascondere la propria incapacità”.