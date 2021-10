Serie D. Prima vittoria in campionato per la Sancataldese. Battuto 1-0 il Trapani. La decide Rotulo.

Prima vittoria in campionato per la Sancataldese di mister Campanella. I verdeamaranto hanno superato in casa al “Valentino Mazzola” il Trapani in una sfida molto intensa e tirata.

Dopo una prima frazione di gioco nella quale la squadra di casa aveva tentato la via della rete senza riuscirci, ad inizio ripresa è stato il neo acquisto Rotulo a far esplodere la tifoseria sancataldese con la rete del vantaggio.

La squadra di Campanella s’è espressa in campo con grinta e carattere senza concedere ai granata trapanesi la possibilità di replicare e, soprattutto, di trovare la via del pari. Alla fine, il risultato di 1-0 è stato portato in porto da una Sancataldese che, sospinta dal suo pubblico, ha finalmente eliminato quel fastidioso “zero” dalla casella delle sue vittorie in campionato. La squadra al termine del match è corsa verso la curva verdeamaranto per raccogliere il primo meritato abbraccio dei tifosi.

Per i verdeamaranto un punto di partenza importante in un campionato che l’aveva visto soccombere nelle precedenti 7 giornate. Si ricomincia con uno spirito ed un morale diverso, ma soprattutto con la consapevolezza che questa squadra ha gli uomini e i mezzi per riuscire a giocarsela alla pari con le altre avversarie del girone I del campionato di serie D. (Foto Sancataldese Calcio Official).