Rassegna Stampa. Caltanissetta, Processo Montante, imputato assente e salta l’udienza

E’ saltata la prevista udienza di ieri all’aula bunker del carcere di Caltanissetta, in Corte d’Appello, del processo sul “sistema Montante”. Motivo del rinvio l’indisponibilità dell’imputato principale, Antonello Montante, per motivi personali: la presidente Andreina Occhipinti ha così rinviato il processo a venerdì prossimo, 8 ottobre, per completare il controesame di Montante con le domande dell’avvocato Giuseppe Dacquì che assiste l’ex comandante provinciale della Guardia di finanza, Gianfranco Ardizzone.

elle precedenti udienze Montante è stato interrogati non solo dai suoi difensori di fiducia, gli avvocati Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto, ma anche dai legali di parte civile alcuni dei quali ha annunciato di voler querelare l’ex presidente degli industriali siciliani.

La Corte aveva riservato sia l’udienza di ieri che quella del 6 ottobre (che a questo punto salta pure) anche per consentire ai legali della difesa e di parte civile, di presentare altra documentazione a supporto di quanto emerso dalla riapertura della istruttoria dibattimentale. Il collegio giudicante (a latere Giovanbattista Tona e Alessandra Giunta) deve ancora decidere sulla richiesta di alcune delle parti, di sentire altri eventuali testimoni.

A questo punto è in forse anche l’inizio delle requisitoria del sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo che doveva cominciare sabato 9 ottobre e che potrebbe slittare.

Oltre ad Montante, condannato in primo grado a 14 anni, gli altri imputati che hanno appellato le condanne sono l’ex comandante provinciale della Finanza, Gianfranco Ardizzone (3 anni in primo grado), il sostituto commissario Marco De Angelis (4 anni, il responsabile della sicurezza di Confindustria Diego Di Simone (già condannato a 6 anni) e il questore Andrea Grassi (1 anno e 4 mesi il verdetto di primo grado).