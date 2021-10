Raggirata cliente spacciandosi per promotore finanziario. Arrestato 52enne percettore di reddito di cittadinanza.

L’accusa è di aver raggirato e derubato una cliente per una somma di circa 300mila euro. Per questo motivo una persona di 52 anni, spacciatasi per promotore finanziario, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Crevalcore, nel Bolognese per truffa aggravata e tentata estorsione.

Dopo avere conosciuto una donna via social, secondo la ricostruzione dei militari, con raggiri e finte informazioni la avrebbe proposto operazioni finanziarie dicendole che le avrebbero fruttato ingenti guadagni. In un anno e mezzo si è fatto versare 300mila euro. L’uomo ha poi iniziato a chiedere soldi alla donna anche per non rivelare, ai suoi familiari, i debiti che aveva contratto.

E’ stato allora che la cliente si è rivolta ai militari ed è stato organizzato un incontro con il promotore finanziario in un bar di San Giovanni in Persiceto. L’accordo era che la donna gli consegnasse altro denaro, ma sul posto si sono presentati i carabinieri che hanno arrestato il 52enne, che per altro è stato anche scoperto ricevere il reddito di cittadinanza.