Promozione. Atletico Nissa sconfitto 2-1 in trasferta dal San Gregorio. Non basta la rete di Rosario Genova.

In Promozione non è arrivata la quarta vittoria di fila in campionato per l’Atletico Nissa in trasferta sul campo del San Gregorio. Trasferta catanese amara per la squadra di Alessio Sferrazza che ha perso 2-1 una gara incredibile.

Infatti, dopo un primo tempo in tono minore, la squadra nissena aveva ingranato la marcia giusta, ma proprio nel suo momento migliore, ha incassato la rete del vantaggio dei padroni di casa con Tringale. L’Atletico Nissa ha reagito con veemenza fallendo un rigore con Rosario Genova e pareggiando poi il conto con lo stesso centravanti deliano al 70′.

A quel punto, i nisseni hanno tentato di vincere il match spostando in avanti il loro baricentro, ma su una ripartenza è stato uno svarione a tradire la retroguardia ospite che ha dovuto capitolare a seguito del gol di Scaglione. Nel finale squadra nissena ancora in avanti, ma il risultato non è cambiato per un Atletico Nissa generoso ma poco fortunato contro un San Gregorio che ha dimostrato di saper sempre ricavare il massimo dalle gare che gioca in casa.