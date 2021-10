Pedopornografia. Arrestato dalla Polizia Postale un quarantenne. Sequestrate 5 mila immagini e 1000 video.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 40 anni della provincia di Teramo responsabile di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Gli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Abruzzo hanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale de L’Aquila su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’indagine ha preso il via da una segnalazione pervenuta attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia e veicolata dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.NC.P.O.).

I primi accertamenti hanno ricondotto le connessioni segnalate all’utenza telefonica intestata all’uomo. Ulteriori approfondimenti hanno permesso di acquisire elementi tali da ritenerlo fortemente indiziato della detenzione di numerosi file tipo immagine e video e della divulgazione attraverso diverse piattaforme social.

La perquisizione eseguita a carico dell’uomo, pregiudicato per reati della stessa indole, ha consentito di sequestrare 13 PC, 2 tablet e 2 chiavette usb. La successiva analisi forense ha evidenziato che il predetto deteneva 5.000 immagini e oltre 1.000 video dal contenuto pedopornografico, che aveva diffuso online, in caricandoli su piattaforme che ne consentivano la condivisione con altri utenti.