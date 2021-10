Operativo il Distretto Produttivo Laniero Siciliano: Adesione del Comune di Mussomeli

MUSSOMEELI – Diventa operativo il Distretto Produttivo Laniero Siciliano. Si è infatti concluso l’iter di riconoscimento da parte della Regione Siciliana con la firma del relativo decreto dall’Assessore Regionale alle Attività Produttive on. Mimmo Turano (Decreto n° 1900/11S del 30.09.2021). A darne notizia è il sindaco Giuseppe Catania. “Il Distretto produttivo Laniero Siciliano, proposto nel cuore dei Monti e delle Valli Sicane, nasce con la volontà di dare supporto alle aziende del comparto zootecnico che operano nell’allevamento degli ovini. La Sicilia, con poco più di 700.000 capi, è la seconda regione d’Italia per numero di capi allevati, di conseguenza a seguito di tosatura produce grandissime quantità di lana. Purtroppo, ad oggi, la gestione della lana risulta essere un grosso problema per l’allevatore, tenuto conto dei vari problemi legati all’utilizzo della lana di pecora, aggravati dal fatto che la lana è un sottoprodotto con un valore economico molto basso e se non viene utilizzato immediatamente, viene classificato quale rifiuto organico. Il progetto del Distretto Laniero Siciliano, promosso dalla RETE OVINICOLTORI SICILIANI e dalla start up innovativa DATE SRL, ha riscosso sin da subito tra gli operatori del settore, grande entusiasmo e partecipazione; un progetto lungimirante che mira a valorizzare la lana non solo in ambito tessile ma trasversalmente anche in tutti gli altri settori produttivi che ne consentiranno l’utilizzo, con possibile interessante ritorno economico siciliano e nazionale, come dimostra la partecipazione di soggetti imprenditoriali leader a livello nazionale ed europeo. Ringrazio il mio Assessore all’Agricoltura, Attività Produttive e Sviluppo Economico Michele Spoto per il lavoro svolto che ci riconduce all’importanza del comparto zootecnico per lo sviluppo delle nostre aree interne. Come più volte dallo stesso assessore ricordato il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema delle imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che riguardi anche la nuova programmazione comunitaria. Non a caso, come amministrazione comunale di Mussomeli, con delibera di giunta abbiamo aderito al Patto di Sviluppo per il costituendo Distretto Laniero Siciliano, consapevoli che il futuro passa dalla sinergia tra impresa e istituzioni e che i distretti produttivi rappresentano il motore per fare crescere un territorio.

L’impegno del Comune di Mussomeli a favore delle categorie produttive e per lo sviluppo economico del territorio dove gli allevamenti, nonostante tutto, sono un riferimento di straordinaria importanza sul piano produttivo, occupazionale e culturale. La nostra amministrazione da anni lavora per potenziare e qualificare la filiera turistica, agricola ed enogastronomica del territorio, ed ha attivato diversi progetti, e fra questi quello del “Primo Parco mondiale dello stile di vita mediterraneo” e quello denominato “Pensiamo al Sud.

Siamo molto soddisfatti del fatto che è stato premiato il lavoro svolto attraverso il riconoscimento del Distretto Produttivo Laniero Siciliano che assume una valenza regionale. Come amministrazione continueremo a mettere in atto diverse strategie a favore dei vari comparti agricoli presenti nel territorio. Fanno parte del distretto più di 100 allevatori ricadenti nelle province di Caltanissetta, Agrigento, Palermo e Enna. Gli allevatori di Mussomeli che hanno aderito inizialmente al costituendo distretto sono circa 21.

I Comuni aderenti al Distretto Laniero Siciliano sono: Mussomeli (CL), Cammarata (AG), Santo Stefano di Quisquina (AG), Montevago (AG), San Giovanni Gemini (AG), Regalbuto (EN), Castronovo di Sicilia (PA). Gli altri partner del distretto sono:

Università degli studi Aldo Moro di Bari – Dipartimento Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica (DBBB);

Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile Dipartimento Sostenibilità Dei Sistemi Produttivi E Territoriali Divisione Biotecnologie E Agroindustria;

Next Technology Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca r. l.;

Distretto Ecodomus;

Distretto produttivo lattiero-caseario;

Fondazione Monnalisa Onlus;

Santa Maria di Gesù Società Cooperativa Sociale;

Confapi.

Come ribadito dall’assessore Michele Spoto, questo è il primo passo per la valorizzazione della lana. Adesso, dopo la messa a sistema è fondamentale investire su queste nuove realtà per consentire un nuovo modello di sviluppo sostenibile e strategico.

Concludo ringraziando l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano, tutti i partner di progetto, i soggetti coinvolti nella elaborazione e presentazione del progetto ed in particolare il Dott. Sebastiano Tosto, Presidente della Rete Ovinicoltori Siciliani. Attendiamo la prossima tappa, probabilmente a fine ottobre, che riguarda la convocazione da parte dell’Assessorato Regionale Attività Produttive della prima consulta dei Distretti Produttivi Siciliani”