Maltempo, sindaco di Messina dispone per domani la chiusura delle scuole

Il Sindaco di Messina Cateno De Luca con Ordinanza n. 245 di questa sera, ha disposto per domani, la chiusura di tutti gli Istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’Infanzia, gli Asili nido, le Strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), i Cimiteri, le Ville e gli Impianti sportivi comunali. “Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avviso diramato dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di un’allerta di livello codice Rosso per rischio idrogeologico e idraulico, sino alle ore 24 di domani, venerdì 29- si legge in una nota-

Nel prendere atto altresì, della nota inviata dalla Prefettura di Messina a tutti i Sindaci della Città Metropolitana nella quale è stata ravvisata l’opportunità, al fine di evitare spostamenti del personale dipendente e dell’utenza, di procedere alla sospensione dell’attività, e che l’attività lavorativa avvenga unicamente in forma agile, garantendo comunque i servizi essenziali di emergenza. Pertanto il Sindaco ha stabilito altresì che domani, venerdì 29, il personale comunale svolgerà l’attività lavorativa in modalità agile. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti dalle normative vigenti”.