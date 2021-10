In aeroporto a Catania trova orologio in una vaschetta porta oggetti e se ne impossessa. Denunciata.

Trova un orologio in una vaschetta porta oggetti in aeroporto e, anziché riconsegnarlo al personale per la sicurezza e alla Polizia di Frontiera, se né impadronita. Per questa ragione è stata deferita in stato di libertà una francese. In precedenza, è accaduto che un passeggero in partenza dall’aeroporto di Catania Fontanarossa denunciava il furto del proprio orologio avvenuto durante i controlli di sicurezza.

Ricevuta la notizia gli operatori di Polizia attraverso un’attenta analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, accertavano che il fatto reato era stato perpetrato da una passeggera che, rinvenuto l’orologio in questione all’interno di una vaschetta portaoggetti, invece di riconsegnarlo alle GPG presenti sul posto, lo celava tra le proprie cose, portandolo via con sé.

Nell’immediatezza personale dipendente s’è recato presso la sala partenze dove ha trovato la passeggera in attesa di imbarco. Dopo averla identificata, è stata deferita in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, mentre l’orologio è stato riconsegnato al legittimo proprietario.